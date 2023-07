EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

123fahrschule schließt das erste Halbjahr 2023 mit einem Umsatz von 10,41 Mio. Euro und einem bereinigten vorläufigen EBITDA in Höhe von 0,54 Mio. Euro ab. Köln, 27. Juli 2023 - 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Börse Düsseldorf), eine digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, vermeldet einen positiven Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2023. Mit 10,41 Mio. Euro Umsatz hat das Unternehmen einen erneuten Umsatzrekord aufgestellt und damit den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35,5 % gesteigert. Die Umsetzung der im Dezember beschlossenen Umstrukturierungsmaßnahmen konnte zum 1. Juli 2023 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Erhöhung der Profitabilität und das Erreichen eines positiven Cash-Flows stehen auch im 2. Halbjahr 2023 im Vordergrund. Insbesondere durch Umstellungen im operativen Geschäft seit Ende letzten Jahres konnte das EBITDA im 1. Halbjahr 2023 im Vorjahresvergleich von -1,31 Mio. Euro voraussichtlich auf ein um bestimmte Faktoren bereinigtes EBIDTA von 0,54 Mio. Euro und damit um 1,85 Mio. Euro gesteigert werden. Das bereinigte EBITDA ist um Kosten aus Arbeits- und sonstigen Verträgen angepasst, die durch die im Dezember gestartete Umstrukturierung gekündigt wurden, sich aber aufgrund vorhandener Kündigungsfristen nicht vollständig im ersten Halbjahr auf der Kostenseite positiv ausgewirkt haben. Sämtliche Kündigungen und Vertragsaufhebungen wurden zum 1. Juli vollständig umgesetzt und werden im 2. Halbjahr und darüber hinaus zu einer verbesserten Kostenstruktur beitragen. Das um diese beiden Faktoren bereinigte vorläufige EBITDA beträgt 0,54 Mio. Euro für das erste Halbjahr 2023 im Vergleich zum nicht bereinigten EBITDA in Höhe von 0,32 Mio. Euro. Trotz signifikanter monatlicher Kosteneinsparungen im 5-stelligen Bereich im Kundenservice und bei Marketingaktionen, konnte der NPS (Net Promoter Score) per Ende Juni erneut um einen Punkt auf 65 gesteigert werden. Das Unternehmen hat im Mai sehr erfolgreich die Kommunikation über eine professionelle WhatsApp-Lösung eingeführt und konnte mit über 20.000 bearbeiteten WhatsApp-Nachrichten die Kommunikation mit den Kunden weiter verbessern und das Anrufvolumen senken. Im Fahrschulbetrieb hat das Unternehmen mit über 100.000 Fahrstunden in den Führerscheinklassen A und B im 1. Halbjahr 2023 (Stand 1.07.2023) im Vergleich zu 85.000 Fahrstunden im 1. Halbjahr 2022 eine Steigerung von 18 % erreicht. __________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die 123fahrschule SE (Primärmarkt Düsseldorf, ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Kontakt:? 123fahrschule?SE Ihr Ansprechpartner: Felicia Kollofrath Tel: 0221-177357-60 |?ir@123fahrschule.de |?www.123fahrschule.de? Mehr Infos unter:?www.123fahrschule.de



