Nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung in den USA zeichnen sich am Donnerstag für den deutschen Aktienmarkt leichte Gewinne ab. Der DAX dürfte zum Auftakt ein Plus von 0,3 Prozent auf 16.180 Punkte verzeichnen. Damit setzt sich das jüngste Auf und Ab zwischen 16.000 und 16.200 Zählern fort. Folgende Themen könnten die Kurse am Donnerstag zudem beeinflussen:1. Kursgewinne in den USAAuf die ...

