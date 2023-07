Die AMAG-Gruppe erzielte im 1. Halbjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 796,4 Mio. Euro (H1/2022: 904,3 Mio. Euro). Insbesondere der um 23,6 Prozent niedrigere Aluminiumpreis sowie die geringere Absatzmenge von 221.200 Tonnen (H1/2022: 225.100 Tonnen) zeichnen dafür verantwortlich, wie das Unternehmen erklärt. Das EBITDA liegt bei 117,8 Mio. Euro (H1/2022: 156,5 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt bei 75,4 Mio. Euro ein (H1/2022: 112,8 Mio. Euro). Das erzielte Ergebnis nach Ertragsteuern ging in der aktuellen Berichtsperiode auf 51,0 Mio. Euro zurück, nach 78,4 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2022. CEO Gerald Mayer: "Die anhaltende wirtschaftliche Eintrübung macht sich im Rückgang im Auftragseingang vor allem in den Bereichen der industriellen ...

