(shareribs.com) London 27.07.2023 - Die Rohölsorten Brent und WTI bewegen sich am Donnerstag leicht nach oben. Die US-Notenbank dürfte ihre Zinserhöhungen vorerst beendet haben. Die Rohölbestände in den USA sind zuletzt leicht gesunken. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sanken die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 0,6 Millionen Barrel auf 456,8 Millionen ...

