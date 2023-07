Dividenden-Aktien sind bei Anlegern sehr beliebt. Doch was ist ein Dividenden-Aristokrat? Im neuen Video von SD TALK erkläre ich Dir, was Dividenden-Aristokraten sind und warum diese bei Dividendenjägern so beliebt sind. Mit welchen Aktien fahren Dividendenjäger richtig? Und welche Aktien sind hier jetzt die Top-Favoriten? Derzeit gibt es weltweit nur noch wenige echte Dividenden-Aristokraten. Die Corona-Jahre haben einigen soliden Dividendenzahlern ...

