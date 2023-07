Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Umsatz in den ersten sechs Monaten 2023 währungsbereinigt um 19,6 Prozent auf 1.532,4 Mio. Euro gesteigert (6?Monate 2022: 1.302,4 Mio. Euro) und ihre Profitabilität signifikant verbessert: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 47,7 Mio. Euro deutlich im Plus (6 Monate 2022: -111,7 Mio. Euro), die EBIT-Marge stieg um 11,7 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent (6 Monate 2022: -8,6 Prozent). Dräger bestätigt die Jahresprognose. "Nach dem enttäuschenden Geschäftsjahr 2022 hat sich unsere Lage in den ersten sechs Monaten 2023 spürbar entspannt. Unser Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...