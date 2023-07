Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat geliefert und heute richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf die Europäische Zentralbank, so die Analysten der Helaba.Marktseitig sei eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte fast vollständig eskomptiert und darüber hinaus bestünden Erwartungen weiterer zinspolitischer Straffungen. Eine erhöhte Volatilität drohe, denn hundertprozentig sei ein nochmaliger Schritt nicht eskomptiert, sodass "hawkishe" Töne die Zinssorgen größer werden lassen könnten. Im Falle einer eher zurückhaltenden Tonlage, mit der die Analysten rechnen würden, würden die bestehenden Zinserwartungen aber wohl reduziert. Zudem stünden wichtige US-Zahlen zur Veröffentlichung an, weshalb es am frühem Nachmittag spannend werde. ...

