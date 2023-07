Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat beschlossen, den Leitzins um 25 Basispunkte anzuheben und damit die FED Funds Rate in den Bereich von 5,25 bis 5,50% zu bringen, berichten die Experten von XTB.Dies sei das höchste Zinsniveau in den USA seit Anfang 2001! Die Erklärung habe jedoch keine wesentlichen Änderungen enthalten, und die Anleger seien gespannt, ob Jerome Powell angesichts des jüngsten Inflationsrückgangs immer noch mindestens eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr als Basisszenario ansehe. Die Pressekonferenz des FED-Vorsitzenden habe um 19:30 Uhr BST begonnen. ...

