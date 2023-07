Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat beim gestrigen Zinsentscheid das Leitzinsintervall um 25 Basispunkte in den Bereich von 5,25% bis 5,50% angehoben, so die Analysten der DekaBank.Die Änderungen im Statement seien eher kosmetischer Natur. In der anschließenden Pressekonferenz sei es vor allem darum gegangen, was beim nächsten Zinsentscheid im September passieren werde. FED-Chef Powell habe hierbei stets auf den datenabhängigen Ansatz der FED hingewiesen. Die Analysten der DekaBank würden davon ausgehen, dass die FED im aktuellen Zyklus keine weiteren geldpolitischen Straffungen mehr beschließen werde. (27.07.2023/alc/a/a) ...

