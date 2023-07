Es gab gestern erneut schlechte Nachrichten, deren Häufung mit zunehmender Wahrscheinlichkeit bald zu einer Korrektur am Aktienmarkt führen wird: Die Kreditvergabe der Banken im Euroraum verliert vor dem Hintergrund der Straffung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB) immer mehr an Schwung. Im Juni wurden nur noch 3,0 % mehr Kredite an Unternehmen vergeben als im Vorjahr, wie die EZB gestern mitteilte. Im Mai hatte das Wachstum noch bei 4,0 % und im April bei 4,7 % gelegen. Privathaushalte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...