der VERIANOS SE VERIANOS SE platziert zweite Anleihetranche und meldet weitere Finanzierungsabschlüsse Zweite Tranche der 8% 2022/2025 Anleihe erfolgreich platziert - weitere Aufstockung bis Jahresende geplant

Planmäßige Rückzahlung der 2018/2023 "Valencia"-Anleihe

Refinanzierung des Schuldscheindarlehens für Gewerbeimmobilien in Spanien erfolgt Köln, 27. Juli 2023 - Die VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48) gibt bekannt, dass die zweite Tranche der 8% 2022/2025 Anleihe (ISIN: DE000A30VG50) erfolgreich im Rahmen der geplanten Aufstockung des Private Placements umgesetzt wurde. Gegenüber des Stands zum 31. Dezember 2022 wurde das Emissionsvolumen damit um einen mittleren siebenstelligen Betrag erhöht. Das Unternehmen plant die Aufstockung der Anleihe auf bis zu 20 Mio. EUR bis zum Jahresende. Bereits zum Fälligkeitstermin am 1. Mai 2023 wurde die 2018/2023 "Valencia"-Anleihe (ISIN: DE000A2G8VP3) planmäßig vollständig zurückgeführt. Ebenfalls gibt VERIANOS bekannt, dass das 2021 vom VERIANOS European Opportunities Fund begebene Schuldscheindarlehen in Höhe eines zweistelligen Millionen-Euro-Betrags mit einem großen deutschen Versorgungswerk erfolgreich refinanziert werden konnte. Das Schuldscheindarlehen dient der Refinanzierung eines Gewerbeimmobilienportfolios in Barcelona und Valencia in attraktiven Innenstadtlagen, das nach erfolgter Repositionierung in den kommenden Jahren veräußert werden soll und stellt im laufenden Geschäftsjahr die größte singuläre Finanzierungsmaßnahme dar. Weitere Finanzierungsabschlüsse für einzelne Objekte in Deutschland wurden bereits mit unterschiedlichen Bankpartnern umgesetzt. Tobias Bodamer, Managing Partner der VERIANOS SE: "Wir freuen uns über die erfolgten Finanzierungsabschlüsse sowohl auf Ebene der VERIANOS SE als auch in den von uns gemanagten Fonds und bedanken uns bei unseren Investoren und Finanzierungspartnern für Ihr Vertrauen. Wir werden an unserer Strategie festhalten, mit äußerster Disziplin im An- und Verkauf von Immobilien vorzugehen und nicht auf Marktentwicklungen zu spekulieren. Gerade im aktuellen Marktumfeld ist unser langjähriges Netzwerk an Banken und Finanzierungspartnern ein wichtiger Wettbewerbsfaktor und versetzt uns in die Lage, flexibel auf sich bietende Investment Opportunitäten reagieren zu können." Über VERIANOS

VERIANOS ist ein Real Estate Investment und Advisory Unternehmen, das gemeinsam mit langfristig orientierten, privaten Investoren Immobilien mit hohem Wertschöpfungspotential in Europa erwirbt. Dabei fokussiert sich VERIANOS auf Impact und Value Investments im Small- & Mid-Cap Segment (Einzel-Objektvolumina zwischen EUR 2 und 25 Mio.).

VERIANOS SE

Tobias Bodamer

T +49 221 20046 105

E-Mail: ir@verianos.com PR-Kontakt:

Elena Mantau

T +34 (0) 660 008 492

E-Mail: elena.mantau@verianos.com



Weitere Informationen zur VERIANOS SE finden Sie unter www.verianos.com.





