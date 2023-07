Die Berichtssaison kommt langsam auch hierzulande ins Rollen. Am Mittwoch standen bei der Deutschen Bank frische Quartalsergebnisse an, die zuvor schon mit Spannung erwartet wurden. Neue Rekorde gab es dabei zwar nicht zu sehen, dennoch konnte das Finanzinstitut an mancher Stelle die Erwartungen der Analysten übertreffen.Anzeige:Bei den Gewinnen musste die Deutsche Bank (DE0005140008) im Vergleich zum vorherigen Quartal einen Rückgang hinnehmen, womit die Analysten aber bereits gerechnet hatten. Ein weiterer Milliardengewinn blieb aus, doch mit 763 Millionen Euro fiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...