Hamburg (ots) -Mit "Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison reloaded" veröffentlichen der NDR und Radio Bremen den ersten deutschen Fußball-Podcast in Echtzeit. Ab dem 2. August 2023 erscheint eine Saison lang jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD Audiothek und der Sportschau App. Woche für Woche erzählt der mehrfach preisgekrönte Podcast-Autor Moritz Cassalette ("Jan Ullrich. Held auf Zeit."; "Enke - Leben und Tragik eines Torhüters") die emotionalsten, aufregendsten und geheimnisvollsten Momente der Saison 2003/2004, die für Werder Bremen mit dem Meistertitel und als DFB-Pokalsieger furios endete.Wie zehntausende Fußball-Begeisterte in Deutschland hat auch Autor Moritz Cassalette diese Werder-Saison vor 20 Jahren in Bremen miterlebt. Er wohnte noch im Haus seiner Eltern, das im Schlagschatten der Flutlichtmasten lag. Mitten im "Viertel". Jetzt, zwei Jahrzehnte später, erzählt er die erfolgreichste Saison der Norddeutschen noch einmal - mit den Helden von damals und aus der Perspektive von heute. Von der Blamage bei flirrender Hitze im österreichischen Pasching bis zum Jubel im Münchener Olympiastadion und dem Pokaltriumph in Berlin. Hörerinnen und Hörer können mit dem Podcast "Das Werder-Märchen 2004" nochmal durchleben - als würde es gerade jetzt passieren. Der damalige Erfolg von Werder Bremen verändert die Selbstwahrnehmung einer ganzen Stadt. Bis heute.Aus den ARD-Archiven kommen die Originalinterviews, Fangesänge und Reportagen, die die Geschichte lebendig werden lassen. Werder Bremen öffnete für Moritz Cassalette (NDR), Ko-Autor Felix Gerhardt (Radio Bremen) und ihre Protagonisten sein Museum und erweckt mit Meisterschale und dem DFB-Pokal die Saison 2003/2004 abermals zum Leben. Thomas Schaaf, der Double-Trainer, Klaus Allofs, der Manager, Ailton, der stürmende "Kugelblitz", Kapitän Frank Baumann, Ivan Klasnic, Valérien Ismael, Tim Borowski, Nelson Valdez und viele mehr begeben sich auf diese Zeitreise.Im Podcast geht gleichermaßen um das ganz Große wie um kleine Geschichten, die so noch nie erzählt worden sind. Es geht um die Geheimnisse einer märchenhaften Saison."Das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison reloaded", ein Sportschau Podcast in Echtzeit von NDR und Radio Bremen.Zu hören ab 2. August 2023 bis Ende Mai 2024. Eine neue Folge immer mittwochs in der ARD Audiothek und der Sportschau App.Zu Rezensionszwecken stehen die ersten beiden Folgen im NDR Presseportal (http://www.ndr.de/presse) vorab bereit.