(shareribs.com) New York 27.07.2023 - Der Autohersteller Rivian will zusammen mit zwei weiteren Unternehmen die größte Solaranlage in Kentucky bauen. Autohersteller wie Stellantis, Hyundai und BMW gründen Unternehmen, um ein eigenes Ladenetzwerk in den USA aufzubauen. Der Autohersteller Rivian will zusammen mit BrightNight und The Nature Conservancy ein Solarkraftwerk im US-Bundesstaat Kentucky bauen. ...

