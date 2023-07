Die Pyramid AG hat in letzter Zeit eine Reihe von Nachrichten verkündet, die vom Kapitalmarkt nicht gut aufgenommen wurden, was sich in einem Kursrückgang von fast 30% seit Anfang Mai widerspiegelt. Die Analysten von AlsterResearch sehen den Grund für das negative Sentiment in der erwarteten Kürzung der Guidance, aber auch in einer Reihe von erklärungsbedürftigen Bilanzpositionen, die die Vergleichbarkeit mit früheren Perioden und Schätzungen erschweren. Obwohl die Experten der Meinung sind, dass solche Bilanzierungsfragen in der Natur des Geschäfts liegen und in erster Linie das Ergebnis der komplexen Kombination mehrerer Geschäftsmodelle in einer Reverse IPO-Struktur sind, bleibt die Marktstimmung gedämpft. Die Experten von AlsterResearch senken ihre Schätzungen, da sie eine geringere Visibilität sehen. Da sie jedoch einen signifikanten Wert über das Jahr '24 hinaus sehen, bekräftigen sie ihre Kaufempfehlung, senken jedoch ihr Kursziel auf EUR 3,00 (alt: EUR 4,30). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Pyramid%20AG





