123fahrschule (123fs) hat heute Morgen starke vorläufige Zahlen für H1 23 veröffentlicht. Das Unternehmen steigerte sein Fahrschulgeschäft mit mehr als 100.000 Fahrstunden um 18% im Vergleich zum Vorjahr und erzielte einen Umsatz von EUR 10,4 Mio., was einen neuen Umsatzrekord darstellt. Verglichen mit dem Vorjahr stieg der Umsatz um 35,5% im Jahresvergleich. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um EUR 1,9 Mio. auf EUR 0,5 Mio. in H1 23 und das Management von 123fs bestätigte, dass alle vertraglichen Anpassungen zum 1. Juli abgeschlossen sind. Entsprechend positiv sieht AlsterResearch die Entwicklung in H2 2023 und hebt daher die Gesamtjahresschätzungen an. Bei der aktuellen Run-Rate halte der Analyst eine Guidance-Anhebung in Q3 für möglich. AlsterResearch werte diese Nachricht daher als deutlich positiv und bekräftige das BUY-Rating mit einem erhöhten Kursziel von EUR 12,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/123fahrschule%20SE





