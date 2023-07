FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 260 auf 229 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht. Klar im Fokus gestanden habe aber die finanzielle Belastung durch Rückrufe. MTU sei hier etwas ausweichend gewesen. Menard kappte seine Free-Cashflow-Prognosen bis 2025 um bis zu 34 Prozent./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 07:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

