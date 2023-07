Die 123fahrschule SE hat in der ersten Jahreshälfte 2023 einen Umsatz von 10,41 Millionen Euro verzeichnet, was einen Anstieg von 35,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt. Dies markiere einen neuen Rekord, so das Kölner Fahrschul-Unternehmen. Begleitet wurde dies von einem Abschluss der im Dezember des Vorjahres eingeleiteten Umstrukturierungsmaßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...