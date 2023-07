NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 97,60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffekonzerns habe zwar nur knapp über der bereits zurückgekommenen Konsensschätzung und ihrer Prognose gelegen, schrieb Analystin Glynis Johnson am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dagegen sei der angehobene Ebit-Ausblick eine klar positive Überraschung. Trotz des guten Laufs der Aktie seit November sollte die Aktie dadurch neue Impulse bekommen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 02:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 02:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken