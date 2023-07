Thales (Euronext Paris: HO) gibt heute bekannt, dass es mit Thoma Bravo, einer großen Software-Investmentfirma, den 100%igen Erwerb von Imperva, einem führenden US-amerikanischen Unternehmen für Cybersicherheit für Daten und Anwendungen, zu einem Unternehmenswert von 3,6 Milliarden US-Dollar1 vereinbart hat.

Mit dieser Übernahme bringt Thales sein Cybersicherheitsgeschäft auf die nächste Stufe. Imperva soll das Wachstum in der Datensicherheit und den Einstieg von Thales in den attraktiven Markt für Anwendungssicherheit ermöglichen. Das gesamte Cybersicherheitsgeschäft von Thales wird einen Umsatz von mehr als 2,4 Milliarden Euro generieren 2

Der Transaktionspreis basiert auf einem Unternehmenswert von 3,6 Milliarden US-Dollar 1

Erhebliche Wertschöpfung für die Aktionäre von Thales: Hochgerechnet 110 Millionen US-Dollar an Kosten- und Ertragssynergien Finanzprofil des egments Digital Identity and Security (DIS) verbessert Signifikante, mittelfristige, bereinigte EPS-Steigerung Transaktionsbereinigter ROCE 3 über WACC in Jahr 5 nach Abschluss

Die Eingliederung von Imperva in Thales soll den adressierbaren Markt von Thales in einem bereits schnell wachsenden Sektor erheblich erweitern.

Die neuen Finanzziele für den Bereich DIS von Thales lauten: o Organisches Umsatzwachstum 2024-2027: +6 bis +7 Im Jahr 2027 soll die EBIT 3 -Marge 16,5 erreichen

Die Übernahme steht im Einklang mit dem disziplinierten Kapitaleinsatz von Thales und hat keine Auswirkungen auf die bestehende Dividendenpolitik oder das laufende Aktienrückkaufprogramm der Gruppe.

Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2024 erwartet, sofern die üblichen kartellrechtlichen und behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Patrice Caine, Chairman und Chief Executive Officer von Thales,erklärte: "Die Übernahme von Imperva stellt einen wichtigen Meilenstein in der Cybersicherheitsstrategie von Thales dar. Mit dieser Akquisition ergreifen wir die einmalige Gelegenheit, unsere Cybersicherheitskapazitäten zu beschleunigen, und machen einen wichtigen Schritt in Richtung unseres Ziels, ein weltweit führendes, integriertes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit aufzubauen, das ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio anbietet. Wir haben großen Respekt vor den innovativen Anwendungs- und Datensicherheitsangeboten von Imperva. Imperva und Thales teilen die gleiche Vision und die gleiche DNA. Wir freuen darauf, gemeinsam in die nächste Phase unseres Wachstums einzutreten. Wir heißen Imperva bei Thales herzlich willkommen, um unsere Cybersicherheitslösungen weiter zu verbessern und unsere Kunden bei der Bewältigung ihrer wichtigsten digitalen Sicherheitsherausforderungen zu unterstützen."

Pam Murphy, Chief Executive Officer von Imperva, kommentierte:"Die heutige Ankündigung stellt ein aufregendes neues Kapitel für Imperva dar. Dieses Konzept treibt unsere Mission, Unternehmen beim Schutz von Daten und allen Pfaden zu ihnen zu unterstützen, weiter voran, bietet unseren Kunden und Partnern besseren Schutz und strategischen Wert und eröffnet unseren Teammitgliedern mehr Möglichkeiten. Wir bewundern die Vision und die Kultur von Thales und sind überzeugt, dass wir gemeinsam mehr Produktinnovation und Effizienz durch bahnbrechende Lösungen erreichen und gleichzeitig dazu beitragen können, die größten Sicherheitsherausforderungen zu vereinfachen, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind: den Schutz digitaler Identitäten, Anwendungen, APIs und Daten in jeder Umgebung und in jeder Branche."

Seth Boro, Managing Partner von Thoma Bravo, sagte: "Imperva ist eine führende Kraft im Bereich der Cybersicherheit mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung modernster Sicherheitslösungen und dem Schutz von Kunden in allen Phasen ihrer digitalen Transformation, von der Anwendungsebene bis hin zur Datenebene." Im Laufe unserer mehr als vierjährigen Partnerschaft hat sich Imperva auf dem wettbewerbsintensiven Markt für Cybersicherheit durch beschleunigtes Wachstum und Innovation sowie durch seinen einzigartigen Ansatz für durchgängige Anwendungs- und Datensicherheit weiter differenziert. In dieser Zeit hat das Unternehmen erfolgreich drei Akquisitionen getätigt, die sein Produktangebot und seine Fähigkeiten zum besseren Schutz der kritischen Daten und Anwendungen seiner Kunden verstärkten. Wir sind stolz auf das, was wir durch unsere Partnerschaft mit Pam Murphy und dem Imperva-Team aufgebaut haben, und wir freuen uns darauf, den weiteren Erfolg des Unternehmens als Teil des innovativen und vielfältigen Sicherheitsportfolios von Thales zu beobachten."

Übernahme eines bedeutenden Anbieters von Anwendungs- und Datensicherheit

Mit einem Umsatz von über einer halben Milliarde US-Dollar auf TTM-Basis (Trailing Twelve Months) im Jahr 2022 und mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Imperva ein führendes Unternehmen in der Cybersicherheit, das kritische Anwendungen, APIs und Daten überall in großem Umfang schützt. Mit einem integrierten Ansatz, der Edge-, Anwendungs- und Datensicherheit kombiniert, schützt Imperva Unternehmen in allen Phasen ihrer digitalen Reise.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, ist in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika vertreten und überwacht Bedrohungen in 180 Ländern. Imperva ist ein anerkannter, mehrfach ausgezeichneter Akteur in seinen beiden Kerngeschäftsfeldern. Sein umfassendes Portfolio vereint einzigartiges Know-how und Produkte in den schnell wachsenden Märkten für Anwendungen und Datensicherheit:

Anwendungssicherheit: Imperva bietet eine branchenführende Web Application Firewall (WAF), die Angriffe durch die Analyse des Webverkehrs zu Anwendungen verhindert. Das Application Security Portfolio von Imperva beinhaltet branchenführende API-Sicherheit, erweiterten Bot-Schutz und DDoS.

Erweitertes Angebot zur DatensicherheitDie Data Security-Plattform von Imperva trägt dazu bei, die Sichtbarkeit der Daten eines Unternehmens zu verbessern, um Verstöße zu verhindern und Compliance-Probleme zu vermeiden. Sie bietet Data Discovery und Klassifizierung von strukturierten und unstrukturierten Daten, Data Security Governance, Data Access Monitoring, KI-gestützte Risikoanalyse, Echtzeit-Risikoüberwachung und Intrusion Detection in Datenbanken, vor Ort und in der Cloud.

Imperva verfügt über ein Geschäftsmodell mit stark wiederkehrenden Einnahmen und einen großen und diversifizierten Kundenstamm. Die Plattform bedient etwa 35 der Fortune-100-Unternehmen und einige der größten Konzerne in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Energie, Gesundheitswesen, Einzelhandel und E-Commerce.

Imperva wurde neun Mal im Gartner Magic Quadrant für Web Application Firewalls und API Protection (WAAP) ausgezeichnet und gehört zu den Gartner Peer Insights Customers' Choice im Jahr 2023.

Zudem weist Imperva ein attraktives Finanzprofil mit einem zweistelligen Umsatzwachstum und einer prognostizierten EBIT-Marge von ~20 bis 2027 auf, die mit dem globalen Cybersicherheitsgeschäft von Thales übereinstimmt.

Hochgradig komplementäre Kombination

Mit dieser Übernahme wird Thales rund 500 Millionen US-Dollar Umsatz machen und sein Angebot in der Daten- und Anwendungssicherheit erheblich erweitern. Durch die Zusammenfassung der Aktivitäten von Thales und Imperva entsteht ein globales Cybersicherheits-Portfolio von Weltrang, das sich auf drei Produktbereiche konzentriert:

1.1 Identität(Thales)

1.2 Datensicherheit(Thales und Imperva)4

1.3 Anwendungssicherheit (Imperva)

Thales und Imperva wollen ihre jeweiligen Stärken kombinieren. Insbesondere in den Bereichen des Schutzes ruhender und genutzter Daten wird ein Ausbau der Kompetenzen erwartet, der das Know-how von Thales im Bereich bewegter Daten ergänzt.

Imperva und Thales werden auch von ihrer starken Komplementarität und kulturellen Übereinstimmung in Bezug auf Kunden und adressierbare Märkte profitieren. Der Zusammenschluss dürfte in den kommenden Jahren erhebliche Geschäftsmöglichkeiten innerhalb des bestehenden Kundenstamms sowie zu Ertragssynergien erschließen.

Thales schätzt, dass der Zusammenschluss zu Synergien in Höhe von 110 Millionen US-Dollar vor Steuern führen wird, davon 50 Millionen US-Dollar an Kostensynergien und 60 Millionen US-Dollar an Umsatzsynergien.

Thales' Schritt in Richtung Cybersicherheit

Cybersicherheit ist ein vorrangiger Markt für Thales. Sie ist sowohl ein wichtiger Impulsgeber für die anderen Aktivitäten des Unternehmens als auch ein langfristig schnell wachsender und technologiegetriebener Markt, in den Thales einzigartiges Know-how einbringen kann.

Als weltweit führendes Unternehmen in der Cybersicherheit ist Thales auf allen Ebenen der Cyber-Wertschöpfungskette tätig: Identifizieren, Schützen, Erkennen, Reagieren, Wiederherstellen.

Das Angebot von Thales konzentriert sich auf drei Gruppen von Cybersicherheitsprodukten und -dienstleistungen:

Globale Sicherheitsprodukte rund um die CipherTrust Data Security Platform, die SafeNet Trusted Access Identity Access Management as a Service-Lösung und die breiteren Cloud-Schutz- und Lizenzierungsangebote. Imperva wird Teil dieses Geschäftsbereichs. Produkte zum Schutz von Behörden , darunter Verschlüsselungsgeräte und Sensoren zum Schutz kritischer Informationssysteme von Behörden und Institutionen. Ein umfassendes Angebot an Cybersicherheitsleistungen rund um das Cybels-Lösungsportfolio, einschließlich Bedrohungs- und Risikobewertung, Schulung und Simulation, Erkennung und Reaktion sowie Integrationsprojekte.

Im Rahmen seiner Strategie hat Thales in den letzten Jahren seinen Fokus auf Cybersicherheit deutlich verstärkt und seine Präsenz sowie sein Angebot erweitert, um eine kritische Masse zu erreichen. Nach dem jüngsten Angebot der Gruppe für Tesserent und den abgeschlossenen Akquisitionen von S21sec Excellium und OneWelcome bringt diese neue Übernahme, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, das Cybersicherheitsgeschäft von Thales auf die nächste Ebene.

Neues, erweitertes Profil für DIS

Im Hinblick auf dieses Wachstum und vorbehaltlich bevorstehender gesellschaftlicher Prozesse plant Thales, ab dem 1. Januar 2024 alle zivilen Cyber-Aktivitäten (die derzeit auf die Geschäftssegmente Digital Identity Security (DIS) und Defense Security aufgeteilt sind) in DIS zusammenzufassen. Damit stärkt Thales die Position von DIS als führenden Anbieter von zivilen Cybersicherheitsprodukten und -lösungen weiter und erleichtert die Nutzung von Synergien innerhalb des gesamten Portfolios.

Pro forma, nach den Übernahmen von Imperva und Tesserent, werden im Jahr 2024 globale Cybersicherheitsprodukte und -dienstleistungen 44 des Umsatzes im Segment Digital Identity Security von Thales ausmachen und auf einen adressierbaren Gesamtmarkt von 36 Milliarden USD abzielen, was einem Anstieg von 60 gegenüber der vorherigen Finanzlage entspricht.

Diese Übernahme ermöglicht es der Gruppe, neue finanzielle Ziele für DIS zu setzen. Für den Zeitraum 2024-2027 soll der DIS-Umsatz auf organischer Basis jährlich um 6 bis 7% wachsen und im Jahr 2027 ein Niveau zwischen 5,4 und 5,5 Mrd. Euro5 erreichen. Die EBIT-Marge dürfte im gleichen Zeitraum 16,5 %5 betragen.

Wertschöpfende Transaktion für Aktionäre

Angesichts des sehr attraktiven Geschäftsmodells von Imperva wird sich die Transaktion sofort positiv auf das Wachstums- und Margenprofil von Thales auswirken.

Der Übernahmepreis entspricht einem 6,1-fachen EV/Umsatz-Multiplikator für 2024, was im Einklang mit früheren Transaktionen und Handelsmultiplikatoren von Cybersicherheitsunternehmen mit einem ähnlich profitablen Finanzprofil steht. Dies entspricht einem impliziten EBIT-Multiple von 17x 2024 nach Run-Rate-Synergien und einem EBIT-Multiple von 13x 2027 nach Run-Rate-Synergien.

Nach der Transaktion wird Thales voraussichtlich sein solides Investment-Grade-Profil beibehalten, mit einem Pro-Forma-Fremdfinanzierungsgrad von ~0,7x6 für 2024, in Übereinstimmung mit der disziplinierten Kapitaleinsatzstrategie der Gruppe.

Thales bestätigt seine attraktive Kapitalallokationspolitik mit einer angestrebten Ausschüttungsquote für Dividenden von 40 %, die mit den Vorjahren übereinstimmt, und der Fortsetzung des laufenden Aktienrückkaufprogramms.

Nächste Schritte

Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2024 erwartet, sofern die üblichen kartellrechtlichen und behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Anhang

Hinweis zur Methodik

Die "organische Veränderung" misst die Entwicklung der monetären Indikatoren ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von Wechselkursänderungen und des Konsolidierungskreises. Die organische Veränderung ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Indikator für das Vorjahr, abgezinst zu den für das laufende Jahr geltenden Wechselkursen für Unternehmen mit einer anderen Berichtswährung als den Euro, abzüglich des Beitrags der im laufenden Jahr veräußerten Unternehmen, und dem Wert des Indikators für das laufende Jahr, abzüglich des Beitrags der im laufenden Jahr erworbenen Unternehmen.

Definitionen von Nicht-GAAP-Finanzindikatoren

Um die Überwachung und das Benchmarking ihrer finanziellen und operativen Leistung zu erleichtern, legt die Gruppe drei wichtige Nicht-GAAP-Indikatoren vor, die nicht-operative und/oder einmalige Posten ausschließen. Diese Indikatoren werden folgendermaßen ermittelt:

EBIT , eine bereinigte Betriebskennzahl, entspricht dem Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit zuzüglich des anteiligen Ergebnisses der nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen vor den Auswirkungen der im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen vorgenommenen Buchungen (Abschreibungen auf die bei der Kaufpreisallokation bewerteten Vermögenswerte, sonstige direkt mit dem Erwerb verbundene Aufwendungen).

, eine bereinigte Betriebskennzahl, entspricht dem Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit zuzüglich des anteiligen Ergebnisses der nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen vor den Auswirkungen der im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen vorgenommenen Buchungen (Abschreibungen auf die bei der Kaufpreisallokation bewerteten Vermögenswerte, sonstige direkt mit dem Erwerb verbundene Aufwendungen). EBITDA entspricht EBIT, zuzüglich Abschreibungen und Amortisationen ohne Kaufpreisallokation.

entspricht EBIT, zuzüglich Abschreibungen und Amortisationen ohne Kaufpreisallokation. Der bereinigte Reingewinn entspricht dem Reingewinn ohne Berücksichtigung der nachstehenden Posten und nach Abzug der jeweiligen Steuereffekte: Abschreibung der bei der Kaufpreisallokation bewerteten Vermögenswerte (Unternehmenszusammenschlüsse) Im Betriebsergebnis oder in den Finanzaufwendungen erfasste Aufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen stehen Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Vermögenswerten, Änderungen des Anwendungsbereichs und Sonstiges Wertminderung langfristiger Vermögenswerte Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Fremdwährungsinstrumenten (im Konzernabschluss unter "Other financial income and expenses" ausgewiesen) Versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) aus langfristigen Leistungen (in den konsolidierten Jahresabschlüssen unter "Finance costs on pensions and other long-term employee benefits" ausgewiesen)

entspricht dem Reingewinn ohne Berücksichtigung der nachstehenden Posten und nach Abzug der jeweiligen Steuereffekte: Der freie operative Cashflow entspricht dem Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit vor den Beiträgen zur Verringerung des Pensionsdefizits im Vereinigten Königreich und nach Abzug der betrieblichen Nettoinvestitionen.

Die Definition von EBIT und bereinigtem Nettoergebnis erfordert die Definition weiterer Aggregate in der bereinigten Gewinn- und Verlustrechnung: bereinigte Umsatzkosten, bereinigte Bruttomarge (entsprechend der Differenz zwischen Umsatz und bereinigten Umsatzkosten), bereinigte indirekte Kosten, sonstige bereinigte Finanzerträge und -aufwendungen, bereinigte Finanzerträge aus Pensionen und langfristigen Leistungen an Arbeitnehmer, bereinigte Ertragsteuern und bereinigter Nettogewinn, Konzernanteil, je Aktie (bereinigtes EPS).

Die Nettoliquidität (-verschuldung) entspricht der Differenz zwischen der Summe der Posten "Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente" und "kurzfristige finanzielle Vermögenswerte" und den kurz- und langfristigen Krediten nach Abzug der Zinssicherungsderivate. Ab dem 1. Januar 2019 umfasst die Nettoliquidität die gemäß IFRS 16 in der Bilanz erfasste Leasingverbindlichkeit. Ihre Berechnung ist in Anmerkung 6.2 der konsolidierten Bilanz zu finden.

Der transaktionsbereinigte ROCE entspricht bei einem bestimmten Erwerb dem Verhältnis zwischen:

Dem Zähler: EBITDA der Akquisition, zuzüglich der Auswirkungen der schrittweisen Synergien, einschließlich der Implementierungskosten; abzüglich der Investitionen: abzüglich der Veränderung des Nettoumlaufvermögens: abzüglich der auf das EBIT anfallenden Ertragssteuern, einschließlich der schrittweisen Synergien und der Implementierungskosten.

Dem Nenner: Er gibt den Nettounternehmenswert des erworbenen Vermögenswerts an.

Zu beachten ist, dass nur der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 von den Wirtschaftsprüfern geprüft wird, einschließlich des EBIT, dessen Berechnung in Hinweis 2 "Segment Information" erläutert wird, der Nettoliquidität (-verschuldung), deren Definition und Berechnung in Hinweis 6.2 "Net cash (debt)" aufgeführt ist, und des freien operativen Cashflows, dessen Definition und Berechnung in Hinweis 7 "Changes in net cash" aufgeführt ist. Bereinigte Finanzinformationen, die nicht in den Erläuterungen zum Konzernabschluss enthalten sind, unterliegen den Prüfverfahren, die für alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen gelten.

1 3,7 Milliarden Dollar Bruttounternehmenswert abzüglich 0,1 Milliarden Dollar Steuervorteile

2 Im Jahr 2024 pro forma der geplanten Übernahmen von Imperva und Tesserent

3 Nicht-GAAP-Finanzindikatoren, siehe Definitionen im Anhang

4 Thales und Imperva bieten unterschiedliche und komplementäre Produkte und Leistungen

5 Unter der Annahme 1 EUR 1,1 USD

6 Nettoverschuldung/EBITDA-Verhältnis, pro forma der geplanten Übernahmen von Tesserent, Cobham Aerospace Communications und Imperva

7 Ohne das Transportgeschäft, das veräußert wird

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

