Die Ölpreise haben am Donnerstag angezogen. Eine mögliche Unterversorgung an den Ölmärkten in der zweiten Jahreshälfte bei steigender Nachfrage, sorgt für Aufwärtsdynamik an ICE und NYMEX. Von den steigenden Ölpreisen und Gasölpreisen zeigen sich die Inlandspreise für Heizöl inspiriert. Der anziehende Euro kann zwar einen Teil der Preissteigerungen ausgleichen, dennoch sind im weiteren Tagesverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...