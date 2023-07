Eine sehr attraktive Uranaktie: Diese Aktie bietet findigen Anlegern eine einmalige Chance!

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

einer der meistgehypten Filme dieses Sommers, "Oppenheimer" des Filmemachers Christopher Nolan, ist seit einigen Tagen in den Kinos. Der Film ist ein biografischer Thriller , der auf dem Leben von J. Robert Oppenheimer basiert, der die Entwicklung der Atombombe leitete. Der Sommer-Blockbuster, der voraussichtlich Kassenrekorde brechen wird, könnte auch das Interesse an Investitionen in Kernenergie, insbesondere in Uranaktien, wecken.

Während der Film die zerstörerische Nutzung der Kernenergie schildert, war Oppenheimer auch aktiv an der Entwicklung der Kernenergie in der Nachkriegszeit beteiligt . Die saubere Energiequelle ist derzeit für ein Zehntel der weltweiten Stromerzeugung verantwortlich, Schätzungen zufolge könnte dieser Anteil bis 2050 auf 20 % ansteigen.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Kernenergie ist der Spotpreis für Uran, den Hauptbrennstoff für Kernreaktoren, in den letzten Jahren katapultiert worden und ist von rund 27 US-Dollar pro Pfund im Juli 2021 auf heute fast 56 US-Dollar pro Pfund gestiegen.

Wer in die Zukunft der Kernenergie investieren möchte, sollte diese Top-Uran-Aktie in Betracht ziehen.

WKN: A3EGU2 -SYM: 817 - LUR:CNX

Latitude Uranium (WKN: A3EGU2) hat seinen Namen von Labrador Uranium in Latitude Uranium geändert, um seine Expansion innerhalb Kanadas nach dem kürzlich abgeschlossenen Erwerb des Konzessionsgebiets Angilak im Territorium Nunavut, Kanada, besser widerzuspiegeln.

Marc Ollinger von Rohstoff TV geht im nachfolgenden Video auf die Übernahme und die damit verbundene Namensänderung ein:

Werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf das bereits angesprochene, fortgeschrittene Konzessionsgebiets Angilak

Das Projekt Angilak

Angilak liegt im Süden Nunavuts und umfasst 68.552 Hektar mit einem Grundstück von 40 km Länge und 20 km Breite.

Quelle: Latitude Uranium

Es umfasst die Lagerstätte Lac 50 Trend, einen Trend mit einer Länge von 15 km und einer Breite von 3 km, der zu den hochgradigsten Uranressourcen weltweit außerhalb des Athabasca-Beckens zählt und zusätzliches Potenzial durch Molybdän, Kupfer und Silber mit einer historischen Mineralressourcenschätzung von aufweist:

Abgeleitete Mineralressourcen von 2.831.000 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,69 % U 3 O 8 und 0,17 % Molybdän mit 43,3 Millionen Pfund U 3 O 8 und 10,4 Millionen Pfund Molybdän.

Diese Schätzung gilt als "historische Schätzung" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (" NI 43-101 ") und wird von Latitude Uranium nicht als aktuell angesehen. Weitere Einzelheiten zur historischen Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Angilak finden Sie weiter unten.

Das Konzessionsgebiet Angilak war in der Vergangenheit Gegenstand erheblicher Ausgaben: über 95 Millionen US-Dollar wurden für die Exploration und Ressourcenabgrenzung ausgegeben, darunter etwa 95.000 Bohrmeter.

Latitude Uranium (WKN: A3EGU2) hat noch weitere Projekte, die sich im produktiven Central Mineral Belt befinden.

Das Anna Lake Projekt

Das Projekt liegt ca. 35 km südwestlich von Postville und 15 km nordwestlich der Michelin-Lagerstätte.

Die Streichenlänge beträgt 750 m und erstreckt sich neigungsabwärts bis zu 663 m in einem weit gewellten, plattenförmigen Körper und ist in alle Richtungen offen.

Es liegt 9 km westlich entlang des Streichens des Grundstücks Melody Hill, wo bedeutende hochgradige Uranwerte von bis zu 28,2 % in Granitblöcken (jetzt im Besitz von Paladin Energy) und im Grundstück Melody Hill North (im Besitz von LUR) vorkommen.

Von Latitude Uranium (WKN: A3EGU2) während der Feldsaison 2022 im Nordosten durchgeführte Erkundungsfeldarbeiten ergaben Potenzial für einen ähnlichen Felsbrockenzug.

Die Lagerstätte Moran Lake

Die Lagerstätte Moran Lake befindet sich in Labrador, Kanada, innerhalb eines echten Uranlagers im zentralen Mineralgürtel. Der Central Mineral Belt beherbergt mehrere andere Uranlagerstätten, darunter das fortgeschrittene Michelin-Projekt von Paladin Energy. Die Zone "C" war zwischen 2006 und 2013 Gegenstand erheblicher Explorationsaktivitäten. Im März 2011 veröffentlichte ein früherer Betreiber eine kombinierte Ressourcenschätzung für Uran und Vanadium gemäß 43-101.

Die Uranmineralisierung in dem Gebiet ist strukturell kontrolliert und liegt typischerweise in Bruchsystemen und in geringerem Maße in Scherzonen. Im Aufschluss sind lokale Verwerfungen, Brekziationen und Alterationen, allesamt ungewisses Alter, mit der Uran- und Kupfermineralisierung in der Zone Moran Lake C verbunden.Latitude Uranium (WKN: A3EGU2) besitzt noch ein weiteres Projekt mit dem Namen Mustang Lake

Das Projekt Mustang Lake

Das Projekt Mustang Lake beherbergt mehrere Uranvorkommen, die aus zahlreichen radioaktiven Felsbrocken und weniger mineralisierten Ausbissen bestehen.

Die Mineralisierung ist in felsischem bis mittlerem Vulkangestein der Aillik-Gruppe und weniger blättrigen mafischen Gängen untergebracht, die die Abfolge durchschneiden. Die felsischen Gesteine ??ähneln örtlich denen, die die Mineralisierung in der Michelin-Lagerstätte beherbergen. Die eher mittelschweren Gesteine ??weisen Ähnlichkeiten mit denen auf, die die Mineralisierung in der Lagerstätte Jacques Lake beherbergen. Innerhalb des Gebiets gibt es drei Hauptvorkommen: Mustang Lake, Irving Zone und Mustang Lake North. Das Projekt verfügt über Potenzial für eine Mineralisierung im IOCG-Stil und beherbergt den höchsten Seesedimentwert für Uran in der gesamten Michelin-Jacques-Lake-Region. Frühere Diamantbohrungen durchschnitten Uranwerte von 9,11 m mit 0,12 % U3O8.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Die Aktie von Latitude Uranium bietet findigen Anlegern eine einmalige Chance

Ausgestattet mit Spitzenprojekten in besten Jurisdiktionen, einem sehr guten Cashbestand von rund 15 Mio. CAD und einem Management, das nachweislich aus absoluten Uran-Company-Makern besteht, sind quasi ein Garant für hohe Kursgewinne, wie bei der Muttergesellschaft Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM), deren Investoren nachweislich mehrere hundert Prozent verdient haben!

Consolidated Uranium hält darüber hinaus rund 33% der ausstehenden Aktien, ein weiterer Ankerinvestor ist die Altius Minerals Corporation (WKN: 172912 | SYM: VTM) welche weitere 17% der ausgegebenen Aktien hält.

Der renommierte Analyst David Talbot von Red Cloud Securities gibt der jungen Aktie von Latitude Uranium (WKN: A3EGU2) ein erstes Kursziel von C$ 1.35!

Wir haben dem nichts hinzuzufügen und wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie auch www.latitudeuranium.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

