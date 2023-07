DJ PTA-News: SYZYGY AG: SYZYGY GROUP steigert Umsatzerlöse um 5 Prozent auf EUR 36 Mio. im ersten Halbjahr 2023 - Operative EBIT-Marge beträgt rund 6 Prozent

Bad Homburg (pta/27.07.2023/13:24) - * Umsatzerlöse steigen auf EUR 36 Mio. (+5 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) * Operatives Ergebnis vor Firmenwertabschreibungen beträgt EUR 2,2 Mio. (-28 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr), das entspricht einer operativen EBIT-Marge von rund 6 Prozent * deutscher Kernmarkt: Umsatzerlöse von EUR 29 Mio. (+7 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge von 8 Prozent * Auslandsmärkte Großbritannien und USA: Umsatzerlöse von EUR 4,2 Mio. (-13 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge von 7 Prozent * Polen: Umsatzerlöse von EUR 2,8 Mio. (-8 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge von 16 Prozent * Firmenwertabschreibungen aufgrund von Restrukturierungsaufwendungen betragen EUR 4,2 Mio. * Ausblick: Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich mit einer EBIT-Marge in einem Korridor von 5 bis 7 Prozent vor Firmenwertabschreibungen

Die SYZYGY GROUP verzeichnet in ihrem Kerngeschäft, insbesondere in den Bereichen digitale Transformation in Marketing und Vertrieb, digitales Marketing sowie IT-Services, weiterhin eine rundum positive Entwicklung. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (Januar bis Juni) konnte die Gruppe einen Umsatz von EUR 36 Mio. erzielen, was einem Wachstum von 5 Prozent entspricht. Die operative Profitabilität vor Firmenwertabschreibungen (EBIT-Marge) belief sich auf rund 6 Prozent, es wurde ein operatives Ergebnis in Höhe von EUR 2,2 Mio. erwirtschaftet.

Im Segment Deutschland konnte die SYZYGY GROUP ihren Umsatz erneut deutlich steigern, und zwar um 7 Prozent auf 29 Mio. EUR, bei einer operativen Profitabilität von 8 Prozent. Damit entfallen rund 82 Prozent der Gesamtumsätze auf diesen Kernmarkt.

Im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr verzeichnete das Bestandskundengeschäft in den internationalen Gesellschaften eine rückläufige Entwicklung. In Großbritannien und den USA sank der Umsatz um 13 Prozent auf 2,2 Mio. EUR (EBIT-Marge: 7 Prozent). In Polen reduzierten sich die Erlöse um 8 Prozent auf 2,8 Mio. EUR, jedoch bei einer hohen operativen Marge von 16 Prozent.

Das Finanzergebnis ist mit EUR -0,9 Mio. negativ, so dass das Konzernergebnis im ersten Halbjahr nach Firmenwertabschreibungen, die nicht cashwirksam sind, und nach Abzug von Steuern bei ca. EUR -3,2 Mio. liegt. Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR -0,24.

"Während einige Branchen wie Automotive und Bauwirtschaft mit Investitionszurückhaltung auf die konjunkturelle Abkühlung reagieren, wird in anderen Branchen wie Luftfahrt und Tourismus verstärkt investiert. So können wir insgesamt für unser Kerngeschäft in den Bereichen Marketing, Vertrieb, digitales Marketing und IT-Services eine kontinuierlich starke Nachfrage verzeichnen. Die digitale Transformation setzt sich unvermindert fort und bleibt ein entscheidender Wettbewerbsvorteil", sagt Franziska von Lewinski, CEO der SYZYGY GROUP.

Im Verlauf des zweiten Quartals 2023 verzeichnete das Beratungsgeschäft für Produkt- und Serviceinnovation innerhalb der SYZYGY GROUP eine schwächere Entwicklung als ursprünglich geplant. Die Hauptgründe dafür liegen in der Investitionszurückhaltung mehrerer Bestandskunden, daraus resultierender Budgetkürzungen sowie dem allgemein rezessiven Marktumfeld. Gleichzeitig nimmt jedoch die Nachfrage nach Beratungsleistungen in den Bereichen Marke, Transformation und Nachhaltigkeit kontinuierlich zu.

Entsprechend wurde in der Beratungssparte eine Restrukturierung und Fokussierung eingeleitet, die im dritten Quartal abgeschlossen sein wird. Die daraus resultierenden Aufwendungen werden die EBIT-Marge mit rund 1,5 Prozentpunkte beeinträchtigten. Zudem wurde bereits zum Halbjahr eine Geschäfts- und Firmenwertabschreibung in Höhe von rund EUR 4,2 Mio. berücksichtigt.

Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023

Wie bereits am 4. Juli 2023 mitgeteilt, rechnet die SYZYGY GROUP auf Basis der bisher vorliegenden Erkenntnisse im Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich sowie mit einer EBIT-Marge in einem Korridor von 5 bis 7 Prozent vor Firmenwertabschreibungen.

In TEUR Q2-2023 Q2-2022 Veränd. H1-2023 H1-2022 Veränd. Umsatzerlöse 17.244 17.321 0% 35.992 34.369 5% EBIT (vor Firmenwertabschreibungen) 515 1.477 -65% 2.228 3.104 -28% EBIT-Marge (vor Firmenwertabschreibungen) 3,0% 8,5% -5,5pp 6,2% 9,0% -2,8pp EBIT (inkl. Firmenwertabschreibungen) -3.690 1.477 n.a. -1.977 3.104 n.a. EBIT-Marge (inkl. Firmenwertabschreibungen) -21,4% 8,5% -29,9pp -5,5% 9,0% -14,5pp Finanzergebnis -253 -508 50% -921 -643 -43% Periodenergebnis vor Steuern -3.943 969 n.a. -2.898 2.461 n.a. Konzernergebnis -3.978 787 n.a. -3.200 1.876 n.a. Gewinn/Aktie (EUR) -0,30 0,05 n.a. -0,24 0,13 n.a. Operativer Cashflow 537 -1.736 n.a. 104 -46 n.a.

Der vollständige Zwischenbericht zum 30. Juni 2023 wird am 28. Juli 2023 unter www.syzygy-group.net/investors ( http://www.syzygy-group.net/investors ) veröffentlicht.

