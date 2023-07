Eli Lilly: Rücksetzer bietet Einstiegsmöglichkeit in die Dauerläuferaktie!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: LLY



Rückblick: Eli Lilly gehört zu den Dauerläufer-Aktien. Die Kombination des Pharmaunternehmens aus breiter Aufstellung, aber auch Spezialisierung, bietet eine widerstandsfähige und schlagkräftige Basis. Eli Lilly hat eine tiefe Pipeline mit Dutzenden von Programmen, welche das breite Sortiment auch in Zukunft erweitern könnten. Das Schwergewicht des Pharmasektors ist von April bis Juni über dem EMA-20 nach oben gelaufen. Der Rücksetzer zum EMA-50 im Juli traf auf Kaufinteresse.

Meinung: Der Arzneimittelhersteller hat sich unter anderem auf Diabetes-Medikamente spezialisiert. Die Zuckerkrankheit ist durch den weltweit immer weiter zunehmenden Wohlstand und die damit verbundene Ernährungsweise weiter auf dem Vormarsch. Das Pharmaunternehmen sollte in Zukunft stark von Präparaten zur Gewichtsreduktion profitieren. Der jüngste Rücksetzer könnte uns eine attraktive Einstiegsmöglichkeit bieten. Die Quartalszahlen will Eli Lilly am 08. August vor Börsenstart veröffentlichen.

Chart vom 26.07 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 453.59 USD



Setup: Bei Kursen über 455 USD ließe sich eine Long-Position in der Aktie des Pharmaunternehmen eröffnen. Nach dem Entry könnte der Trade unterhalb der Kerze von Mittwoch abgesichert werden.

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in LLY



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.