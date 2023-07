Krakau, Polen (ots/PRNewswire) -Der weltweit führende Anbieter von EDI- und E-Invoicing-Software, Comarch, hat vor Kurzem sein neuestes Rechenzentrum und die erste vollständig eigene und betriebene Anlage in Nordamerika eröffnet. Im Juni 2023 wurde die neueste Infrastruktur-Innovation des Unternehmens im Großraum Phoenix in Mesa, Arizona, fertiggestellt. Die 32.000 Quadratmeter große Vorzeigeeinrichtung wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach hochwertigen, sicheren und zuverlässigen Cloud- und professionellen Rechenzentrumsdiensten in den USA zu decken. Mit einer 24/7/365-Überwachung und ausreichenden Strom- und Kühlsystemen, die den Tier-III-Standards entsprechen, gibt es für die Kunden praktisch keine Ausfallzeiten.Als Cloud-basierte Plattform mit über 450.000 täglichen Nutzern und 650 Millionen ausgetauschten Dokumenten pro Jahr wird dieses neue Rechenzentrum für Comarch von großem Nutzen sein, um sein Datenaustauschportfolio für Kunden in Nordamerika bereitzustellen.Durch den Austausch elektronischer Nachrichten über die eigene Infrastruktur von Comarch können sie ein höheres Maß an Flexibilität in ihren SLAs versprechen und die Sicherheit der wichtigen Daten ihrer Kunden garantieren. Da immer mehr Länder neue Steuervorschriften einführen, die elektronische Rechnungen vorschreiben, können sich nordamerikanische Unternehmen mit globaler Präsenz nun auf Comarch verlassen, wenn es um die zentrale Einhaltung von Rechnungsvorschriften geht.Das neue Rechenzentrum wird eine Reihe von Dienstleistungen anbieten, darunter Managed Services, Cloud Hosting, Colocation, Disaster Recovery und Backup-Lösungen. Es wird auch Meet-Me-Rooms (MMR) anbieten, die es den Kunden ermöglichen, sich mit einem oder mehreren Anbietern zu verbinden - so können Fortune-500-Kunden einfach auf ihre Daten zugreifen und diese übertragen.Die Anlage ist der Höhepunkt einer Investition in Höhe von 26 Millionen Dollar, mit der das Unternehmen seine globale Reichweite ausweitet, die sich derzeit auf 92 Niederlassungen auf vier Kontinenten erstreckt. Diese Erweiterung bedeutet, dass Unternehmen im Netzwerk von Comarch und potenzielle Kunden nun von umfassenderen IT-Lösungen mit fortschrittlichen Systemintegrationen profitieren können. Die aus einer Hand bereitgestellte Rechenzentrumsinfrastruktur, die verwalteten Dienste und die aktualisierten Anwendungen bieten die Vorteile der vertikalen Integration und des Verhandelns in großem Maßstab.Die Eröffnung des neuen Rechenzentrums in Phoenix ist Teil der globalen Expansionsstrategie von Comarch, die darauf abzielt, innovative und skalierbare IT-Lösungen für Kunden aus einer Vielzahl von Branchen anzubieten.Informationen zu Comarch: Comarch ist ein globaler Anbieter von IT -Geschäftslösungen, der 1993 auf der Grundlage der Rationalisierung von Betriebs- und Geschäftsprozessen gegründet wurde. Mit über 7000 engagierten Ingenieuren, Geschäftsberatern, Marketingexperten und mehr treibt Comarch seine globale Expansion und seine preisgekrönten Lösungen weiter voran, um den Erfolg seiner Kunden zu fördern.Medienkontakt:: Kenneth Taylor, Kenneth.taylor@comarch.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2159332/COMARCH_LOGO.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-fuhrende-edi-anbieter-comarch-eroffnet-ein-neues-rechenzentrum-im-groWraum-phoenix-301885917.htmlOriginal-Content von: Comarch S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100074973/100909953