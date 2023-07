BÖRSE wird voraussichtlich der nächste IT-Konzern für die Finanzindustrie. Der bislang sehr erfolgreiche Chef, Herr Weimer, verzichtet überraschend auf die Verlängerung seines Vertrages ab 2024. Darin sehen Insider in Frankfurt die Änderung der Strategie. Die Ausgangslage ist logisch: Die DT. BÖRSE ist hoch qualifiziert für Börsengeschäfte aller Art, kann aber keinen Marktplatz in Europa mehr kaufen, um ein größeres Volumen zu erreichen. Sämtliche Versuche dieser Art sind gescheitert. Der deutsche Kapitalmarkt lässt eine Ausweitung der Volumina nicht zu. 2 Bio. € Marktwert für DAX & Co. sind insgesamt zu wenig. Konsequenz: Mit dem jüngsten Kauf eines IT-Spezialisten im Finanzsektor hat die DT. BÖRSE die Chance, eine Führungsposition in Europa zu erreichen, als Dienstleister für die gesamte Finanzindustrie inkl. Tech-Banken. Nur damit lässt sich die bisherige erfolgreiche Dynamik aufrechterhalten.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 30! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 30 u. a.:++ Steht ein volatiler Herbst an?++ Deutsche Wirtschaft: Neuer Umgang mit China++ DT. BÖRSE fährt außerhalb der Konkurrenz++ THYSSENKRUPP wird zum Paradefall++ ADIDAS sorgt für Überraschung++ CHEVRON als TrendindikatorIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info