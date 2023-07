ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ABB mit "Neutral" und einem Kursziel von 32 Franken in die Bewertung wieder aufgenommen. Er schätze die spätzyklische und auf Margenausweitung ausgerichtete Ertragsdynamik des Industrieunternehmens, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung erachtet der Experte als ausgereizt, aber fair. Zwar habe er einige Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Softwareausbau-Strategie von ABB. Mit seinen neuen Schätzungen für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) für 2024 und 2025 liegt der Fachmann aber etwas über der Markterwartung./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 08:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken