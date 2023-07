Die Anleger am amerikanischen Aktienmarkt können am Donnerstag auf Kursgewinne hoffen. Nach der vortags wenig bewegenden Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed stehen die laufende Berichtssaison und eine Reihe von US-Konjunkturdaten im Fokus. Die unerwartet starke Entwicklung kommt am Donnerstag zu US-Börsenstart gut an.Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,4 Prozent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...