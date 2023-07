Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz wollte Snap sein schlingerndes Geschäftsmodell retten. Die Q2-Zahlen zeigen: Der Plan ist (vorerst) gründlich gescheitert. Die Aktie brach zweistellig ein.Kurze Rückblende: Mitte April kündigte Snap, der Betreiber hinter der App Snapchat, mit viel Tamtam den Einsatz eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Chatbots an: My AI. Die KI sollte die Kunden stärker an die Plattform binden und gleichzeitig deren Monetarisierung optimieren. Am Dienstag hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...