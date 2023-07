Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Vorabend dominieren am Kryptomarkt wieder die grünen Vorzeichen. Die Erhöhung des Leitzinses um weitere 25 Basispunkte war für die meisten Marktteilnehmer allerdings keine große Überraschung mehr. Deutliche Kursgewinne verzeichnen daher nur wenige Top-Coins."Die Fed-Sitzung am Mittwoch war wahrscheinlich das Beste, was aus der Sicht von Bitcoin zu erwarten war, da die Wahrnehmung bleibt, dass die Anhebung im Juli auf ein 22-Jahres-Hoch entweder der ...

