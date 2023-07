EQS-Ad-hoc: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Prognose

SÜSS MicroTec passt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an



27.07.2023 / 17:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Garching, 27. Juli 2023 - Der Vorstand der SÜSS MicroTec SE ist nach eingehender Analyse der zu erwartenden Umsatz- und Ergebnisentwicklung im zweiten Halbjahr zur Erkenntnis gekommen, dass die Prognose für das Gesamtjahr 2023 voraussichtlich nicht zu erreichen ist. Der Grund dafür ist die enttäuschende Geschäftsentwicklung im Segment MicroOptics im ersten Halbjahr 2023, verbunden mit der Unsicherheit, ob in der zweiten Jahreshälfte eine spürbare Verbesserung der Situation eintritt. Im ersten Halbjahr ging der Umsatz im Segment MicroOptics um 40,1 % auf 13,0 Mio. € zurück (Vorjahr: 21,7 Mio. €). Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern) verschlechterte sich von 1,4 Mio. € im ersten Halbjahr 2022 auf -3,6 Mio. € im ersten Halbjahr 2023. Für das Gesamtjahr 2023 wird nach derzeitiger Einschätzung mit einem Segment-EBIT in Höhe von -5,5 Mio. € gerechnet. Das Unternehmen geht demzufolge davon aus, im Gesamtjahr 2023 einen Umsatz in der Spanne von 320 bis 340 Mio. € zu erreichen (bisher: 320 bis 360 Mio. €). Die Rohertragsmarge erwartet das Unternehmen in der Spanne von 35,5 bis 37,5 % (bisher: 37 bis 38 %). Die EBIT-Marge im Gesamtjahr 2023 wird voraussichtlich zwischen 9 und 11 % liegen (bisher: 10 bis 12 %). Der vollständige Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2023 wird, wie geplant, am 3. August 2023 veröffentlicht.

Kontakt:

SÜSS MicroTec SE

Sven Köpsel

Vice President Investor Relations

Schleissheimer Strasse 90

85748 Garching, Deutschland

Tel.: +49 89 32007-151

Email: sven.koepsel@suss.com



Ende der Insiderinformation



27.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com