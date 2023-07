Straubing (ots) -



Ob die 25 Elektroautos auf dem Frachter etwas mit der Brandursache zu tun haben, ist noch unklar. Doch es wäre gut möglich. Brennende E-Auto-Batterien sind schon an Land eine besondere Herausforderung für die Feuerwehr. An Bord sind sie eine ungleich größere Gefahr. Die Reeder müssen deshalb in die Pflicht genommen werden, um ihre Cargo-Riesen sicherer zu machen. Das gilt speziell für den Transport von Elektroautos. Dafür müssen strenge Regeln erlassen werden. So dürfen diese Fahrzeuge nicht mehr ungeschützt neben anderen im Frachtraum stehen. Niederländische Reeder fordern einen isolierten Transport in feuerfesten Containern. Das würde die Kosten massiv erhöhen. Doch der Schutz der Umwelt sollte uns das wert sein.



