La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ) a signé un accord pour l'acquisition de Premier Lotteries Ireland (PLI), qui détient les droits exclusifs pour opérer la loterie nationale irlandaise jusqu'en 2034. FDJ acquiert la totalité du capital de Premier Lotteries Ireland pour une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros.

A cette occasion, Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré: Je suis fière d'accueillir Premier Lotteries Ireland, partenaire historique de la communauté Euromillions, au sein du groupe FDJ, qui devient ainsi pour la première fois opérateur d'une loterie l'étranger. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement international et dans notre cœur de métier.

FDJ poursuit ainsi son développement, tout en restant fidèle son modèle de jeu récréatif, responsable et redistributif. Nous nous réjouissons de travailler ensemble et de tirer parti de toutes les opportunités d'enrichissement mutuel. »

Andrew Algeo, Directeur général de Premier Lotteries Ireland, a indiqué: Le soutien de FDJ ouvre un nouveau chapitre passionnant dans l'histoire de PLI, dont bénéficieront la loterie nationale irlandaise et ses nombreuses parties prenantes.

Je suis reconnaissant nos actionnaires OTPP et An Post de leur soutien, grâce auquel la loterie nationale a connu une croissance soutenue et durable. L'équipe de PLI est impatiente d'être associée FDJ pour une loterie nationale irlandaise encore plus performante et de contribuer l'expansion internationale de FDJ dans le secteur de la loterie.

En 2014, la licence de la loterie nationale irlandaise a été attribuée pour une durée de 20 ans, jusqu'en novembre 2034, un consortium mené par le fonds de pension canadien Ontario Teachers' Pension Plan, associé An Post, la poste irlandaise, et au An Post Pension Fund.

En 2022, le marché irlandais des jeux d'argent et de hasard se situait au 7ème rang européen1 et près de 76 des adultes irlandais ont joué un jeu de loterie. Premier Lotteries Ireland a redistribué 65 de son produit brut des jeux (PBJ)2 de 399 millions d'euros plus de 4 000 associations caritatives, soit près de 260 millions d'euros.

Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros avec une marge d'EBITDA comparable celle du groupe FDJ.

Avec plus de deux cents collaborateurs, Premier Lotteries Ireland propose une offre d'environ 45 jeux, commercialisés dans un réseau diversifié de plus de 5 300 points de vente, et en ligne, avec plus de 15 de mises digitales. Les jeux de tirage représentent deux-tiers de ses mises et les jeux instantanés un tiers.

La finalisation de cette transaction reste soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment l'autorisation du régulateur de la loterie nationale irlandaise, qui devrait intervenir au second semestre 2023.

Clifford Chance et A&L Goodbody LLP ont été les conseils juridiques et BNP Paribas le conseil financier de FDJ pour cette opération.

A propos du groupe FDJ

Premier acteur français des jeux d'argent et de hasard, parmi les leaders mondiaux, FDJ propose une offre grand public et responsable de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés), de paris sportifs (avec ses marques ParionsSport point de vente et ParionsSport en ligne) et de poker. Les performances de FDJ sont portées par un large portefeuille de marques iconiques, le premier réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents. Le Groupe déploie une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre de jeux et de services sur tous les canaux de distribution, en proposant une expérience client responsable.

Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Pour plus d'informations, www.groupefdj.com

1 Source: H2GC.

2 Mises gains des joueurs produit brut des jeux

