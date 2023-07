Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank gab heute ihre jüngste geldpolitische Entscheidung bekannt, so die Experten von XTB.Genau wie bei der gestrigen Entscheidung des Offenmarktausschusses habe die EZB die Märkte nicht überrascht und die Erwartungen erfüllt. Die Zinssätze seien um 25 Basispunkte auf 3,75% für die Einlagefazilität und auf 4,25% für den Hauptrefinanzierungssatz angehoben worden. Eine solche Entscheidung sei allgemein erwartet worden, und die Märkte hätten sich mehr für das interessiert, was als Nächstes komme - werde die EZB die Zinssätze weiter erhöhen oder sei dies die letzte Erhöhung gewesen? Dazu habe es in der Erklärung keine Hinweise gegeben, und die Anleger würden die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Lagarde abwarten müssen. ...

