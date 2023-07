New York (www.anleihencheck.de) - Die EZB sieht den derzeitigen Zinserhöhungszyklus auf dem richtigen Weg, um die Nachfrage zu dämpfen und die Inflationsrate in einem klaren Abwärtstrend, so Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income beim US-Vermögensverwalter Neuberger Berman.Die Währungshüter würden jedoch an ihrer Einschätzung festhalten, dass die Inflation für einen längeren Zeitraum über ihrem Zielwert von 2 Prozent bleibe. ...

