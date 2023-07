Positive Wirtschaftsdaten aus den USA und erwartungsgemäße Zinsschritte in den USA und der Eurozone haben den DAX am Donnerstag nahe seines Rekordhochs angetrieben. Inmitten dieser marktfreundlichen Atmosphäre stehen jedoch die Aussichten der Notenbanken und einige bemerkenswerte Bewegungen im Einzelaktienbereich im Fokus.Starke US-Konjunkturdaten haben den DAX am Donnerstag klettern lassen. Zudem herrschte am Markt Erleichterung nach den wie erwartet ausgefallenen Zinsschritten in den USA und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...