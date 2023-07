Wien (www.fondscheck.de) - Börsengehandelte Indexfonds, die auf Investmentthemen setzen, stehen bei Anlegern wieder hoch im Kurs, so die Experten von "FONDS professionell".Das weltweit verwaltete Vermögen dieses Produktsegments beziffere das Londoner Analysehaus ETFGI per Ende Juni auf 261 Milliarden Dollar, ein Plus von 18,3 Prozent zum Jahresanfang. ...

