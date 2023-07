Der Luxuskonzern Kering erweitert sein Portfolio durch den Kauf von 30 Prozent der Anteile am italienischen Modehaus Valentino für 1,7 Milliarden Euro. Trotz schwacher Halbjahresergebnisse, geprägt von Investitionen, plant Kering die Expansion im Luxussegment fortzusetzen. Das sind die Details. Der Luxuskonzern Kering steigt beim italienischen Haute-Couture-Unternehmen Valentino ein. Für 30 Prozent der Anteile zahle Kering 1,7 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris ...

