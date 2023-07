Mehr finanzielle Flexibilität durch Teilverkauf von Immobilien

Teilverkauf Ihrer Immobilie mit REALWERTPARTNER. Im Alter finanziell flexibel sein und im eigenen Haus wohnen bleiben. Viele Menschen haben sich eine eigene Immobilie zugelegt, um im Alter möglichst lange in der gewohnten Umgebung bleiben zu können. Wirtschaftliche Unsicherheit, hohe Inflation oder unterschiedlich verursachte Kreditunfähigkeit führen jedoch dazu, dass das hart erarbeitete Geld durch die Hände rinnt und nicht mehr ausreicht, um die genannten Wünsche zu erfüllen. Durch den Verkauf eines Teils der eigenen Immobilie kann der finanzielle Spielraum wieder vergrößert werden. Teilverkauf über spezialisierte Unternehmen Auf solche Teilverkäufe spezialisierte Unternehmen wie die REALWERTPARTNER Immobilien GmbH aus Rheinmünster erwerben bis zu 50 Prozent einer Immobilie. So kann der Eigentümer sein Immobilienvermögen ganz oder teilweise in liquide Mittel umwandeln, ohne sich neu verschulden zu müssen. Außerdem kann man in der eigenen Immobilie wohnen bleiben. Dafür sorgt ein im Grundbuch eingetragener Nießbrauch, also ein uneingeschränktes Nutzungs- und Wohnrecht. Grundlage für den Teilverkauf ist ein Verkehrswertgutachten, welches entweder von einem von der Teilverkaufsgesellschaft vorgeschlagenen oder einem selbst gewählten unabhängigen Sachverständigen erstellt wird. Der ermittelte Immobilienwert ist dann maßgeblich für die monatliche Nutzungsgebühr, die als Gegenleistung für den Teilverkauf zu zahlen ist. Sie wird in der Regel für 10 Jahre festgelegt und sollte maximal 5 Prozent des Immobilienwertes betragen. Das Nutzungsentgelt kann entweder im Voraus bezahlt werden, wobei der entsprechende Betrag vom Kaufpreis abgezogen wird, oder es wird monatlich über die vereinbarte Laufzeit wie eine Miete gezahlt. Es wird ein Wohnungseigentumsvertrag abgeschlossen, der zusätzlich zum Nießbrauch im Grundbuch eingetragen wird. Er soll die Rechtsverhältnisse der Miteigentümer klar und transparent regeln. Ankaufsrecht für Erben Selbstverständlich räumen Teilverkaufsunternehmen wie REALWERTPARTNER den Erben ein exklusives und vorrangiges Ankaufsrecht ein, d.h. sie können den von der Gesellschaft erworbenen Anteil zurückkaufen. Auch ein späterer Gesamtverkauf an die Teilverkaufsgesellschaft ist möglich. Grundlagen für die Berechnung der dann fälligen zweiten Rate sind vor allem der Zeitpunkt des Verkaufs, die erwartete Wertentwicklung der Immobilie und die Summe der nach dem ersten Teilverkauf im Voraus oder monatlich gezahlten Nutzungsentgelte. Der Teilverkaufspreis enthält auch die Abwicklungsgebühr, mit der die Unternehmen für ihren Aufwand bei der Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung des Verkaufs entschädigt werden. Die Höhe der Abwicklungsgebühr verringert sich, wenn der ursprüngliche Alleineigentümer oder seine Erben den von der Teilverkaufsgesellschaft erworbenen Anteil zurückkaufen. Kontrolle über die Immobilie nach dem Teilverkauf bleibt beim Eigentümer Das jeweilige Teilverkaufsunternehmen wird durch den Kauf zwar Miteigentümer, versteht sich aber als stiller Teilhaber. Das bedeutet, dass sich das Unternehmen z.B. bei notwendigen Modernisierungs- oder Sanierungsmaßnahmen weder inhaltlich noch finanziell einmischt. Der ursprüngliche Eigentümer kann die Immobilie auch vermieten, wenn er dies möchte. Lediglich bei Maßnahmen, die den Wert der Immobilie mindern könnten, sollte die Gesellschaft im Vorfeld eingebunden werden. Dafür profitiert der Eigentümer bei einem späteren Gesamtverkauf von wertsteigernden Maßnahmen, da sich in diesem Fall der Zweitauszahlungsbetrag erhöht. Vergleich der Teilverkaufs-Konditionen und Darlehen ist sinnvoll Wer sich nicht sicher ist, ob ein Teilverkauf oder ein Bankdarlehen sinnvoller ist, sollte unbedingt einen Konditionenvergleich durchführen. Vergleicht man die Konditionen verschiedener Teilverkaufsgesellschaften und stellt sie den Konditionen eines Bankdarlehens gegenüber, wird schnell klar, welche Variante besser zur persönlichen Situation passt. Vor allem bei sehr hohen Zinsen für Immobilienkredite kann ein Teilverkauf die bessere Lösung sein, jedoch nur, wenn die monatliche Belastung unter 5 Prozent liegt. Auch die Tatsache, dass einige Banken nur zögerlich oder gar nicht bereit sind, Kredite an ältere Menschen oder Selbstständige zu vergeben, macht den Teilverkauf für diese Personengruppen zu einer immer beliebteren Alternative. Ob ein Teilverkauf der eigenen Immobilie sinnvoll ist, kann durch eine Berechnung der anfallenden Kosten für beide Varianten ermittelt werden. Dazu können Online-Rechner genutzt werden, wie sie auch auf der Website von REALWERTPARTNER zu finden sind. Sie ermitteln auf Basis des Immobilienwertes nicht nur den gewünschten Auszahlungsbetrag, sondern auch die Höhe der monatlichen Nutzungsgebühr. Ein zweiter Rechner dient dann der Berechnung des Verkaufserlöses bei einem späteren Gesamtverkauf der Immobilie. Teilverkauf von Immobilien - Konzept mit Potenzial Die Fokussierung vieler Teilverkaufsunternehmen auf Personen in einem bestimmten Alter oder mit schlechten Aussichten auf einen Bankkredit stellt eine sinnvolle Schwerpunktsetzung dar. Teilverkaufsunternehmen mit angemessenen Konditionen, größtmöglicher Rechtssicherheit für die Verkäufer und hoher Transparenz haben gute Chancen, dass sich ihr Konzept "Teilverkauf einer Immobilie" langfristig bewährt. Enthaltene Werte: DE0009653394 Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. 