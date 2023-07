EQS-Ad-hoc: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Gewinnwarnung

APONTIS PHARMA AG nimmt Prognose für Geschäftsjahr 2023 sowie Mittelfristplanung für 2026 zurück



27.07.2023 / 22:10 CET/CEST

APONTIS PHARMA AG nimmt Prognose für Geschäftsjahr 2023 sowie Mittelfristplanung für 2026 zurück Monheim am Rhein, 27. Juli 2023. Die APONTIS PHARMA AG ("APONTIS PHARMA" oder die "Gesellschaft", Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5 ) hat heute auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2023 sowie der Erwartungen für die zweite Jahreshälfte die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und damit auch die Mittelfristplanung für 2026 zurückgenommen. Ursächlich hierfür ist ein langsameres Wachstum des Single Pill-Geschäfts als ursprünglich erwartet. Zudem führen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des ehemaligen CEO Karlheinz Gast zu einer zusätzlichen Kostenbelastung. Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgegeben werden. Um die Profitabilität in den Folgejahren zu verbessern, hat die Gesellschaft mit der Vorbereitung eines Programms zur Steigerung der operativen Performance und Effizienz begonnen. Dabei sollen strategische Optionen für die Vertriebs- und Marketingaktivitäten zur Absatzsteigerung einerseits sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstrukturen andererseits evaluiert werden. Über den Fortschritt des Programms wird die Gesellschaft regelmäßig berichten. Den Halbjahresbericht 2023 wird die Gesellschaft wie geplant am 10. August 2023 veröffentlichen.



