DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 16.354 Pkt - Eon-Aktie mit leichtem Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Aktien von Eon ging es im nachbörslichen Handel am Donnerstag gegen den allgemeinen negativen Trend leicht nach oben. Der Energieversorger hat im ersten Halbjahr deutlich mehr verdient und seinen Ausblick angehoben. In beiden Segmenten habe sich die zunehmende Beruhigung im Marktumfeld positiv ausgewirkt, teilte der Konzern mit. Zudem seien Einmaleffekte realisiert worden. So hätten sich im Bereich Kundenlösungen vor allem geringere Beschaffungskosten bemerkbar gemacht und im Netzgeschäft hätten temporäre Effekte das Ergebnis gesteigert, die in Folgejahren an die Kunden zurückgegeben werden. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,1 Prozent höher getaxt.

Evotec gaben nach einer gesenkten Prognose für 2023 um 11 Prozent nach. Zur Begründung verweist das Unternehmen in einer Mitteilung auf den Cyberangriff im April. Im Mai waren die Ziele noch bestätigt worden. Evotec erwartet nun aufgrund der Auswirkungen des Cyber-Angriffs einen Konzernumsatz zwischen 750 und 790 Millionen Euro, zuvor waren 820 bis 840 Millionen Euro avisiert worden.

Der Kurs von Patrizia reduzierte sich um 3,5 Prozent. Der Immobilieninvestor hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 gesenkt. Die Investitionszurückhaltung der Kunden, insbesondere bei Immobilieninvestitionen, dürfte sich anders als zu Jahresbeginn erwartet, auch in im zweiten Halbjahr fortsetzen, teilte die Patrizia SE mit. Dies werde sich negativ auf die Höhe der Transaktionsgebühren und somit auf das operative Ergebnis auswirken.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16.354 16.406 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2023 16:33 ET (20:33 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.