HARIBO - Der Süßwarenhersteller hat in den USA sein erstes Werk eröffnet. 15 Millionen Gummibärchen laufen dort täglich vom Band. In Zukunft sollen es sechsmal so viele sein. Rund 400 Beschäftigte werden dort perspektivisch arbeiten. "Das US-Werk ist die größte Einzelinvestition in der über 100-jährigen Geschichte von Haribo", sagte Markus Riegelein, COO der Haribo-Gruppe, dem Handelsblatt. Die Süßwarenfabrik in der Nähe von Chicago kostete 300 Millionen Dollar. (Handelsblatt)

