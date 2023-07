The following instruments on XETRA do have their first trading 28.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.07.2023Aktien1 HK0000934304 BOC Hong Kong Holdings Ltd.-R2 LU1048328220 eDreams ODIGEO S.A.3 US44969D3061 IMI PLC ADR4 ID1000191109 PT Amman Mineral Internasional Tbk.5 CA40637F1036 Halmont Properties Corp.6 US50012A1088 Kodiak Gas Services LLC7 CH1125843347 Sophia Genetics S.A.8 CA49549V3048 King Global Ventures Inc.Anleihen/ETF1 US025816DH90 American Express Co.2 US025816DG18 American Express Co.3 IT0005557084 Italien, Republik4 US025816DJ56 American Express Co.5 USN29505AB53 Embraer Netherlands Finance B.V.6 AT0000A2JSP7 Erste Group Bank AG7 XS2660424008 Iceland Bondco PLC8 XS2660425401 Iceland Bondco PLC9 DE000HLB49Z9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 IE000LXEN6X4 iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR