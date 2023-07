FRANKFURT (dpa-AFX) - Nachdem der Dax am Vortag nur haarscharf an einem Rekordhoch vorbeigeschrammt war, werden am letzten Handelstag der Woche zunächst etwas niedrigere Kurse erwartet. Lediglich 19 Zähler hatten dem deutschen Leitindex am Donnerstag zu einem Rekordhoch gefehlt. Der Broker IG indizierte den Dax am Freitagmorgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,2 Prozent niedriger bei 16 373 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Dax-Gewinn von gut einem Prozent ab.

Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA und der Eurozone hatte die Aktienbörsen befeuert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Leitzinsen am Vortag nochmals erhöht. "Mit dieser Zinserhöhung ist der Job der EZB erstmal getan. Ab jetzt schließt sich das Fenster für weitere Leitzinserhöhungen, denn die Inflation wird im Herbst deutlich sinken", schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank.

Kurz vor dem Wochenende nimmt die Saison der Quartalsbilanzen erst einmal eine Auszeit. Von den Dax-Konzernen lässt sich am Freitag lediglich der Ludwigshafener Chemieriese BASF in die Bücher schauen. Der Kurs der Aktie hatte sich in den vergangenen Wochen merklich erholt./bek/jha/