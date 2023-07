Wien (APA-ots) -



bp und OMV geben die Unterzeichnung einer langfristigen Kauf- und Verkaufsvereinbarung bekannt, die Lieferungen von bis zu 1 Million Tonnen Flüssigerdgas (LNG) pro Jahr für 10 Jahre ab 2026 vorsieht.

Im Rahmen der Vereinbarung wird bp der OMV LNG aus ihrem vielfältigen und globalen LNG-Portfolio liefern, das über das Gate LNG Terminal in Rotterdam / Niederlande, wo die OMV über Regasifizierungskapazitäten verfügt oder über andere Terminals in Europa empfangen und regasifiziert wird.



Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO der OMV AG, sagte: "Eine der wichtigsten Prioritäten der OMV ist es, die Diversifizierung der Bezugsquellen voranzutreiben, die sowohl Gas aus eigener Produktion und externen Quellen aus Norwegen als auch zusätzliche LNG-Mengen umfasst. In Verbindung mit der jüngsten Nachricht über unsere zusätzlichen Gastransportkapazitäten bis 2028 spiegelt die Vereinbarung mit bp unseren wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit unserer Kund:innen in Österreich und Europa wider. Unsere Partnerschaft mit bp, die sich über einen Zeitraum von 10 Jahren ab 2026 erstreckt, ist ein wichtiger strategischer Schritt zur Diversifizierung und langfristigen Absicherung unserer Versorgungsquellen."



Jonty Shepard, VP Global LNG Trading & Origination bei bp, sagte: "Wir bei bp, sehen LNG als einen wesentlichen Bestandteil der Energiewende und als entscheidend für unsere eigene Entwicklung zu einem integrierten Energieunternehmen. Wir freuen uns, diese LNG-Kauf- und Verkaufsvereinbarung mit der OMV abzuschließen, mit der uns eine langjährige Beziehung verbindet. Europa ist ein bedeutender LNG-Markt, und diese Vereinbarung mit der OMV ist ein weiterer Beweis für unsere Fähigkeit, LNG in die Region zu liefern und die Versorgungssicherheit für unsere europäischen Kund:innen zu gewährleisten."



OMV Aktiengesellschaft

Die OMV ist mit einem Konzernumsatz von EUR 62 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.300 im Jahr 2022 eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.



Im Bereich Chemicals & Materials zählt die OMV durch ihre Tochtergesellschaft Borealis zu den weltweit führenden Anbietern fortschrittlicher und kreislauforientierter Polyolefinlösungen und ist eine europäische Marktführerin im Bereich Basischemikalien und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit den zwei wichtigen Joint Ventures - Borouge (mit ADNOC, in den VAE und Singapur) und Baystar (mit TotalEnergies, in den USA) - liefert Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt. Der OMV Geschäftsbereich Fuels & Feedstock produziert und vermarktet Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an einem Raffinerie Joint Venture in den VAE. Die OMV betreibt rund 1.700 Tankstellen in acht europäischen Ländern. Im Geschäftsbereich Energy exploriert, erschließt und produziert die OMV Öl und Gas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Mittlerer Osten und Afrika, Nordsee sowie Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion lag 2022 bei 392 kboe/d. Zu den Aktivitäten gehört auch das Low Carbon Business sowie das gesamte Gasgeschäft.



Die OMV wird sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu einer führenden Anbieterin von innovativen nachhaltigen Kraftstoffen, Chemikalien und Materialien entwickeln und dabei eine weltweit führende Rolle in der Kreislaufwirtschaft einnehmen. Mit der Umstellung auf ein CO2-armes Geschäft, verfolgt die OMV das Ziel, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes klimaneutral zu werden.



OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie als American Depository Receipts (OMVKY) in den USA gehandelt.



bp

bp hat sich zum Ziel gesetzt, Energie für die Menschen und unseren Planeten neu zu gestalten. Das Unternehmen beabsichtigt, bis 2050 oder früher ein NetZero-Unternehmen werden und der Welt dabei helfen, dies ebenfalls zu erreichen. Dafür hat bp eine klare Strategie entwickelt. Weitere Informationen finden Sie auf [bp.com] (https://www.bp.com/).



Cautionary statement:

In order to utilize the 'safe harbor' provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (the 'PSLRA'), bp is providing the following cautionary statement. This press release contains certain forward-looking statements - that is, statements related to future, not past events and circumstances - which may relate to one or more of the financial condition, results of operations and businesses of bp and certain of the plans and objectives of bp with respect to these items. These statements are generally, but not always, identified by the use of words such as 'will', 'expects', 'is expected to', 'aims', 'should', 'may', 'objective', 'is likely to', 'intends', 'believes', 'anticipates', 'plans', 'we see' or similar expressions. Actual results may differ from those expressed in such statements, depending on a variety of factors including the risk factors set forth in our most recent Annual Report and Form 20-F under "Risk factors" and in any of our more recent public reports.



Our most recent Annual Report and Form 20-F and other period filings are available on our website at www.bp.com, or can be obtained from the SEC by calling 1-800-SEC-0330 or on its website at www.sec.gov.



