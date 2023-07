Nugen Medical Devices lässt die "204-Millionen-Dollar-Bombe platzen!

Anzeige / Werbung

In den letzten Wochen hat sich schon abgezeichnet, dass der InsuJet, das nadelfreie Injektionssystem für Diabetiker von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, beginnt, den Markt zu erobern.

Aber der Umfang des Vertrages, den das Unternehmen aktuell bekannt gab, wird sogar die größten Optimisten überraschen! Der Umstand, dass der Kurs der Aktie, trotz der gehandelten Reordvolumina, dennoch nicht in der extremen Weise angezogen hat, wie man es möglicherweise erwartet hätte, ist womöglich ein Zeichen für einen Anlegerschichtwechsel, weg vom "Pennyzocker", hin zum Investor, und stellt für jene, die als Beobachter an der Seitenlinie gestanden haben, eine zweite Chance dar, um hier zu investieren!

Ohne jeden Zweifel ist der InsuJet eine Revolution für die Diabetiker-Welt. Er erspart dem Patienten mehrmals täglich den Schmerz einer Injektion, eliminiert das Infektionsrisiko, verbessert die Wirkung des Insulins und vermindert den medizinischen Abfall. Es gibt für uns keinen einzigen nachvollziehbaren Grund, warum der Markt die "nadellose Insulinspritze" ablehnen sollte. Die Zielgruppe muss nur erfahren, dass es den InsuJet gibt. - Wenn dies gelingt, dann sind Kursgewinne von 10.000%, wie beim Sektor-Vorbild Insulet Corp. (NASDAQ: PODD), möglicherweise sogar nur die Untergrenze!

Breaking News: NuGen unterzeichnet Vertriebsvereinbarung im Wert von 204 Millionen Dollar mit weltweit führendem Unternehmen der Diabetesbranche

(hier die Originalmeldung in Eglisch)

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* freut sich, eine Distributionsvereinbarung für sein nadelfreies InsuJet-Gerät (+Verbrauchsmaterial) mit Sol-Millennium Medical Inc. ("Sol-M") aus Chicago, Illinois USA, bekannt zu geben. Die Vereinbarung läuft 5 Jahre und ist, bei einer Bruttomarge von 72%, mit 204 Mio Dollar beziffert. Sol-M ist weltweit führend in der Diabetikerbranche und verfügt über fünf Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Sol-M ist jetzt der bevorzugte Distributor für den InsuJet in Kanada, Brasilien, Frankreich und Spanien, wo Sol-M über eine umfangreiche Geschäftspräsenz im Bereich Sicherheitsspritzen und Diabetikerversorgung verfügt und der InsuJet auch zum Verkauf als medizinisches Gerät zugelassen ist. Sol-M muss jährliche Mindesteinkäufe tätigen, um seine fünfjährigen Vertriebsrechte aufrechtzuerhalten. Der Mindestkaufwert für einen Zeitraum von fünf Jahren beträgt 132 Mio. Dollar.

Liang Lin, CEO von Sol-Millenium Medical: "Während der COVID-19-Pandemie haben wir jährlich über 2 Milliarden Sicherheitsspritzen verkauft, daher kann man mit Recht sagen, dass wir unseren Markt gut kennen. Wir bei Sol-M glauben, dass InsuJet die Art und Weise, wie Diabetiker auf der ganzen Welt bald Insulin verabreichen werden, grundlegend verändern wird. Nadel oder keine Nadel? Wie würden Sie Ihr Insulin am liebsten einnehmen? Es ist eine einfache Frage und wir glauben, dass fast jeder Diabetiker mit "Nadelfrei, bitte" antworten würde. Wir freuen uns, mit Richard und dem NuGen-Team an dieser wirklich weltweit bahnbrechenden Möglichkeit für Diabetiker zusammenzuarbeiten, bei der Behandlung ihrer Diabetes auf Nadeln zu verzichten. InsuJet ist die nadelfreie Lösung für Millionen von Diabetikern, die täglich unter ihren Injektionen leiden."

News-Fazit:

Um die Gewichtigkeit dieser Meldung zu illustrieren, benötigt man keine vielen Worte, die Zahlen sprechen für sich! Ein einziger Auftrag von einem führenden Unternehmen des Diabetiker-Sektors ist sage und schreibe 1342-Mal so groß wie der gesamte Jahresumsatz 2022 [152k]. Aber das sollte erst der Anfang sein, wenn man den Rest des Zahlenwerks betrachtet!

Durch diesen gigantischen Vertrag sichert sich Sol-M quasi die Exklusivität in vier (von 42) Ländern - Frankreich, Spanien, Kanada und Brasilien! Gesamt gibt es nur in diesen vier Ländern alleine eine Zielgruppe von mehr als 9 Mio. Patienten mit einem Potential für NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* von fast 8 Milliarden Dollar bei einem Lebenszeitwert von 900 Dollar/Patient!

Diese Zahlen muten, - für ein Unternehmen mit einem Börsenwert von gerade einmal 30 Mio. CAD -, im ersten Moment beinahe unglaublich an, aber genau darin liegt die große Chance, die eine Investition in dieses Unternehmen bringt. Die Chancen auf einen großartigen Börsenerfolg ala Insulet (NASDAQ: PODD) mit einer Performance von über 13.000% stehen unserer Meinung nach überaus gut. Verfestigt wird unsere Meinung durch das Zitat des CEOs einer der größten Diabetiker-Player weltweit:

Nadel oder keine Nadel? Wie würden Sie Ihr Insulin am liebsten einnehmen? Es ist eine einfache Frage und wir glauben, dass fast jeder Diabetiker mit "Nadelfrei, bitte" antworten würde. Liang Lin, CEO von Sol-Millenium Medical

Wenn Sie in der Lage sind, das Potential von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* zu erkennen, sollten Sie ernsthaft überlegen, diese Aktie zu kaufen. Meinung Redaktion

Die jüngsten Entwicklungen

Der InsuJet, die "nadellose (und somit schmerzlose) Insulinspritze" aus dem Hause NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, erfährt immer größeres Interesse:

NuGen Medical Sells 500 InsuJet Devices and Consumables in Romania

InsuJet Now Registered on NHS Drug Tariff - Covered by Prescription - Reliance Medical Group - UK Distributor, 3PL Partner

Breaking News: NuGen Medical Reports Bulk First Purchase Order for InsuJet

NuGen Medical Sells 800 InsuJet Devices and Consumables in Yemen

NuGen Ships First InsuJet Devices To UK and Attends Diabetes Professional Care Conference

Zusammenfassend kann man sagen, dass NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* aus Jemen, Mexiko und in Rumänien erste Großbestellungen erhalten bzw. abgewickelt hat. Im Vereinigten Königreich ist man noch einen Schritt weiter: Man gewann ein renommiertes Unternehmen als Großhändler und Logistiker und schaffte es, dass der InsuJet in den Katalog der bezahlten Leistungen des National Health Services (NHS - gleichzusetzen mit einer staatlichen Krankenkasse) aufgenommen wurde, sodass alle Typ-1-Diabetiker, die ihn wollen, diesen in Zukunft auch kostenlos erhalten können. Eine erste Lieferung and den Vertriebs- und Logistikpartner in UK ist nun erfolgt!

Das Vorbild: +13.000% im Diabetes-Sektor

Der Grund, warum die Aktie von Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) mehr als 13.000% zulegen konnte, ist eine revolutionäre Diabetiker-Technologie, der Omnipod®, dessen Kosten mittlerweile auch von vielen Krankenkassen übernommen wird. NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist nun drauf und dran, möglicherweise in diesen großen Fußstapfen zu wandeln. Durch seinen in mehr als 40 Ländern zugelassenen "InsuJet", der eine schmerzfreie (weil nadellose) Insulinzufuhr ermöglicht, hat man gute Karten, dies zu realisieren. Eine erste riesige nationale "Krankenkasse", das NHS UK, ist schon an Bord!