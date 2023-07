EQS-News: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Aktienrückkauf

PRESSEMITEILUNG Muehlhan AG veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2023 Entwicklung deutlich hinter den Erwartungen

Umsatz beträgt € 5,8 Mio., EBIT liegt bei € -2,0 Mio.

Aktienrückkaufangebot läuft bis Anfang September 2023 Hamburg, den 28. Juli 2023 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7; WKN A0KD0F) (die "Gesellschaft") hat im 1. Halbjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von € 5,8 Mio. und ein EBIT von € -2,0 Mio. erzielt. Das Halbjahres-Konzernergebnis nach Steuern betrug € -1,7 Mio. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist aufgrund eines Sondereffekts mit € 1,7 Mio. positiv. Ein Vergleich mit den Vorjahresergebnissen ist aufgrund der Veräußerung zahlreicher Tochterunternehmen zum Geschäftsjahresende 2022 nicht sinnvoll. Die Ergebnisse liegen deutlich hinter den Erwartungen. Die Gründe für das Ergebnis sind unerwartet geringere Geschäftsaktivitäten im Nahen Osten und eine stärkere Belastung der russischen Gesellschaft durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen. Zusätzlich gab es hohe Einmalaufwendungen durch die Abwicklung des Verkaufs wesentlicher Tochtergesellschaften im letzten Jahr, durch das aktuell laufende Aktienrückkaufprogramm und aufgrund einer Rückstellungsbildung für eine Rechtsstreitigkeit. In Russland konnten im 1. Halbjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von € 3,5 Mio. erreicht werden, nach € 4,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Trotz der Schwierigkeiten konnte ein ausgeglichenes EBIT erreicht werden, nach € 0,3 Mio. im Vorjahr. Im Nahen Osten sanken die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr deutlich von € 3,4 Mio. auf € 1,7 Mio. Das EBIT verschlechterte sich aufgrund des deutlich rückläufigen Umsatzes, aufgrund von Projektanlaufkosten und Kosten für die Wiederaufnahme der Aktivitäten von € -0,3 Mio. auf € -0,7 Mio. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten Vorstand und Aufsichtsrat Umsatzerlöse in Höhe von € 10 bis € 15 Mio. und ein EBIT von € -2,0 bis € -2,5 Mio. Am 28. Juni 2023 hat ein Aktienrückkaufprogramm der Muehlhan AG begonnen. Bis zum 6. September 2023 haben Aktionäre der Muehlhan AG die Möglichkeit, ihre Aktien für € 1,75 je Aktien zu verkaufen, bevor sich die Gesellschaft dann von der Börse zurückzieht. Aktionäre, die bis zum 2. August 2023 Ihre Aktien verkaufen, bekommen das Geld bereits wenige Tage später ausgezahlt. Das Rückkaufprogramm wurde bisher gut angenommen. Die wichtigsten Unternehmeskennzahlen sind in der folgenden Tabelle festgehalten: in TEUR 1. Halbjahr 2023 1. Halbjahr 2022 Ergebnis Umsatzerlöse 5.796 121.539 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA) -1.981 7.111 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) -2.022 4.152 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) -1.656 3.487 Auf Aktionäre der Muehlhan AG entfallendes Konzernergebnis -1.644 1.375 Ergebnis pro Aktie in EUR -0,09 0,12 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.693 -1.690 Sachanlageninvestitionen (ohne Leasing) 49 1.170 Bilanz 30.06.2023 31.12.2022 Bilanzsumme 54.355 78.458 Anlagevermögen1 845 897 Eigenkapital 42.748 64.483 Eigenkapitalquote in % 78,6 82,2 Mitarbeiter 1. Halbjahr 2023 1. Halbjahr 2022 Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) Anzahl 389 2.087

1 Anlagevermögen: Summe langfristige Vermögenswerte abzüglich latenter Steueransprüche Über Muehlhan: Als börsennotierte Aktiengesellschaft wird die Muehlhan?AG im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000A0KD0F7 / WKN A0KD0F). Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan-ag.com Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-0; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com



