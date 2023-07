Der Kranhersteller Palfinger hat im 1. Halbjahr neue Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielt. Der Umsatz liegt bei 1.214,9 Mio. Euro (+16,9 Prozent zur Vorjahresperiode), das EBIT bei 111,3 Mio. (+38,7 Prozent) und das Konzernergebnis bei 63,3 Mio. Euro (+61,5 Prozent). Die volle Wirksamkeit der implementierten Preiserhöhungen, ein guter Produkt-Mix sowie der Rückgang bei Kosten für Rohstoffe und Frachten, aber auch die Verbesserungen in den Lieferketten hätten wesentlich zum diesen Werten beigetragen, so das Unternehmen. Für das Jahr 2023 wird weiterhin ein Umsatz von 2,4 Mrd. Euro und ein EBIT von 200 Mio. Euro angestrebt. Bis Ende 2023 habe man einen guten Auftragsstand, so das Unternehmen. Die geopolitische und makroökonomische Entwicklung sei nach ...

