Die Wirtschaft belebt sich wieder in China, ebenso wie sich das Wirtschaftsgeschehen normalisiertMit der Erholung der chinesischen Wirtschaft geht ein dynamischer Goldverbrauch einher. In den ersten sechs Monaten 2023 ist der Goldverbrauch im Reich der Mitte stark angestiegen, so die China Gold Association. Im Goldschmuckbereich ist der Goldverbrauch um fast 15 Prozent nach oben gegangen, während bei Goldmünzen und -barren ein Anstieg von gut 30 Prozent zu Buche schlug. Im Industriesektor hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...