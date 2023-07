Der eine neue ETF von Amundi bietet das Engagement in den US-Anleihenmarkt mit Investment Grade-Rating, der andere in den S&P 500 mit gleicher Gewichtung, beide mit ESG-Filter.26. Juli 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Mittwoch sind zwei neue Exchange Traded Funds von Amundi Asset Management über Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.Der Amundi US Agg SRI UCITS ETF ermöglicht Anleger*innen Zugang zum festverzinslichen US-Anleihemarkt mit Investment Grade Rating. Das Portfolio ...

